Viva le sportellate sulle banche

La partita di poker tra il governo e Unicredit su Mps può finire male per tutti (anche per Draghi) ma certifica una trasformazione della finanza: più mercato, meno politica. Guida allo show del futuro

Un tempo per capire il futuro delle banche serviva capire la politica. Oggi per provare a capire qualcosa delle banche è sufficiente capire qualcosa di mercato. Nella storia recente del nostro paese, il nome “Monte dei Paschi di Siena” abbinato a quello di “Mario Draghi” tende a evocare regolarmente scenari un po’ foschi come quelli materializzatisi nell’estate del 2007, quando un’operazione finanziaria rivelatasi scellerata, non ostacolata dall’allora governatore di Bankitalia Mario Draghi, portò alle nozze tra Antonveneta e Mps.