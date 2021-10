"Caro Letta, su Mps devi andare oltre gli slogan", dice il sindaco di Siena

Parla Luigi De Mossi. "Il segretario del Pd si ricordi del territorio che l'ha eletto. La sinistra è stata un male per il Monte dei Paschi, ma non sono per gli autodafè. Anche il centrodestra non può tirarsi indietro, certe idee sovraniste non servono"

"La campagna elettorale è finita. E chi si è fatto eleggere in questo collegio non può più scappare. E' finito il tempo degli slogan sul Monte dei Paschi". Il sindaco di Siena Luigi De Mossi il naufragio delle trattative tra il Mef e Unicredit sulla compravendita dell'istituto senese lo legge come un avvertimento per la politica. Che per Mps è stata più che altro una croce negli ultimi decenni. "La responsabilità della sinistra è sotto gli occhi di tutti, ma non sono per gli autodafè. Mi aspetto che adesso il segretario Letta mantenga la promessa di occuparsi delle questioni del suo collegio, essendo capace di dare risposte concrete. Altrimenti fallirà, come tutti quelli che sono venuti prima di lui", dice in questo colloquio col Foglio il primo cittadino della città, eletto nel 2018 come candidato civico sostenuto da Meloni, Salvini e Berlusconi. Si aspettava che la situazione precipitasse così repentinamente? "Credo che si sia trattato di un prendere o lasciare da parte di Unicredit. Un caso molto strano in cui è l'acquirente a fare il prezzo. Capisco che Mps abbia delle criticità, ma 7 miliardi e mezzo di euro tra benefici fiscali e aumento di capitale mi sembrano un'enormità. Quando si tira troppo la corda, poi si spezza".