Abbandonata Mps, i piani di Unicredit arrivano fino a Generali 

Orcel mette il governo con le spalle al muro: per i principali azionisti della sua banca quel matrimonio non s’ha da fare. Del Vecchio tira un sospiro di sollievo e guarda al triangolo magico con Mediobanca

Tutto congelato, fino alla prossima primavera quando si scioglieranno le nevi e sboccerà il grande risiko bancario che coinvolge Mediobanca e le Assicurazioni Generali. È questa, secondo una scuola di pensiero che piace a piazza degli Affari, la conseguenza più probabile del brusco stop al negoziato tra il ministero dell’Economia e Unicredit per il salvataggio del Monte dei Paschi di Siena. Una bella grana: l’azionista del Tesoro, che possiede due terzi delle quote, dovrà sborsare altri miliardi di euro per ricapitalizzare la banca toscana e tenerla in vita, aspettando tempi migliori. Enrico Letta, il segretario del Pd neo parlamentare senese, si è detto convinto che usciranno presto nuovi acquirenti. Si sono fatti i nomi della banca Bpm e della Bper (controllata da Unipol), ma nessuna delle due è interessata, almeno per il momento.