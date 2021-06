Il grande Del Vecchio

Raccontano che volle imparare il dialetto di Agordo per poter parlare direttamente e senza filtri linguistici con i lavoratori della sua azienda. Sembrerebbe un tipico episodio da libretto agiografico, di quelli con i ritratti, o iperbolici o ridicolmente umanizzanti (nel senso fantozziano), dei grandi imprenditori. Ma trattandosi di Leonardo Del Vecchio, protagonista dell’aneddoto, avremmo capito male. Intanto dovrebbe metterci sull’avviso sapere che il racconto non è di seconda mano, ma arriva direttamente dai dipendenti, il primo nucleo di addetti alla produzione di montature per occhiali degli anni iniziali di Luxottica. E va preso, quel racconto, a valore di facciata. Non serve a illuminarci sullo spirito egualitario e su una concessione verso il dialogo da parte di un imprenditore da elogiare perché ricco e potente. Serve a cogliere un aspetto del modo di operare di Del Vecchio che farà da filo conduttore di questo tentativo di capire, partendo dai primi passi, a cosa si sia ispirato nelle sue ultime mosse e quali potrebbero essere le prossime, sulle quali si addensa la curiosità di gran parte del mondo economico e politico italiano. Con la insolita contingenza in cui l’uomo più ritroso della grande scena economica, portato quasi suo malgrado (ma poi, a modo suo, ci ha preso gusto) a contare anche nella finanza, si trova a dover interpretare la parte dell’imprenditore di sistema, come si dice per sfuggire ad altre espressioni che sarebbero equivocate, del punto di riferimento, dell’equilibratore, altra parola appena inventata. Solo che lui non ne ha alcuna intenzione. E allora resta da capire perché il più grande creatore, in proprio e partendo da zero, di ricchezza industriale che l’Italia abbia avuto, lontano però umanamente da tutto e da quasi tutti, si debba impegnare in una costante crescita nel capitale di Mediobanca e delle Generali (per dire solo delle partecipazioni maggiori e più strategiche), insomma si muova come uno che cerca di piazzarsi al centro del potere e della capacità di influenza. Da escludere l’idea del puro guadagno finanziario, di cui non potrebbe importargli di meno. Sembrerebbe da scartare, anche se sono frequenti e insistenti i tentativi di convincerlo, anche la ricerca di un ruolo da grande broker di potere, altra cosa di cui, fuori dai suoi interessi diretti, non gli importa nulla. Anche i progetti, come dire, dinastici, non sembrano stargli particolarmente a cuore, pur avendo sei figli, con tre mogli diverse. Resta un obiettivo più sfumato, ma che, nel racconto di chi lo conosce bene, diventa invece, per Del Vecchio, una specie di regola di condotta cui mai ha derogato nella vita, e cioè il completamento di ciò che si è avviato, e per completamento si deve intendere l’esecuzione di tutti i passaggi successivi a un primo interessamento per un settore, per un’attività. Fare le cose fino in fondo, come si direbbe con linguaggio più corrente. E come hanno dovuto notare e riconoscere, con un certo scorno non esente da nazionalismo, i giornali francesi e ovviamente la comunità imprenditoriale francese, proprio in questi giorni, in cui è diventato chiaro a tutti che nella operazione di alleanza tra pari – con l’intento iniziale di mantenere un equilibrio tra la quota di Del Vecchio e quella dei soci francesi – avviata nel 2018 con la fusione tra Essilor (soprattutto lenti) e Luxottica (soprattutto montature), il concetto di parità era stato superato da tempo. Come ha scritto Les Echos “la presa di controllo degli italiani sul gruppo EssilorLuxottica dimostra che i matrimoni tra eguali nel campo industriale sono semplici operazioni di comunicazione”, e il principale giornale economico francese si è chiesto quando sarebbe sparito definitivamente, a suggello della presa di controllo italiana, il marchio Essilor dalla denominazione nata nel 2018. “Il presidente Leonardo Del Vecchio – constata ancora Les Echos – è riuscito a mettere le mani su tutto il conglomerato mettendo la parte francese alla porta”. Con correttezza il giornale osserva che si tratta comunque di operazioni frequenti e normali nel mondo delle imprese, ma aggiunge poi la solita litania, quella che noi ben conosciamo, sulle aziende e i marchi storici che “vanno via dalla Francia”.

