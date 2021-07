“Sono un senese da contrada, faccio vini, parlo al centro moderato”, dice l'anti Letta

E’ lo sfidante di Letta o lo sfidato da Letta? “Sono partito per primo, dal 10 maggio. Almeno questo dovete riconoscermelo”. Se l’elezione suppletiva per il collegio di Siena ha preso una piega nazionale, l’alternativa al segretario del Pd è l’espressione più alta del concetto di local. Imprenditore vinicolo alla quinta generazione, 55 anni, senese di una delle 17 contrade della città (“non dico quale, le rappresento tutte. A dispetto di qualcun altro che viene da Pisa...”), Tommaso Marrocchesi Marzi è il candidato civico scelto dalla coalizione di centrodestra per provare a sfilare porzioni di territorio alla sinistra. “Letta sostiene che le destre abbiano preso troppo piede in Toscana. Si è chiesto il perché? Evidentemente a Grosseto, Siena, Arezzo e Chianciano sono state in grado di intercettare un malessere, calandosi tra la gente e offrendo soluzioni pragmatiche”, ci racconta al telefono da Cortona, dov’è passato a salutare Matteo Salvini, “con cui ho un ottimo rapporto”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE