Siena, con vista Quirinale. Così Renzi e Letta preparano la tregua

Per le suppletive toscane, Iv sosterrà il segretario dem. Ma il senatore di Scandicci alza la posta: "Il Pd non potrà fare a meno di noi per il Colle. E sul 2023, bisogna scomporre per ricomporre nel centrosinistra". Calenda invece tira dritto e pensa a una candidatura centrista

Sanno entrambi che l’accordo si farà, che a nessuno dei due conviene davvero rompere. E del resto, se Enrico Letta ha sbuffato d’insofferenza lunedì sera davanti alla nota bellicosa firmata dalla segretaria regionale dem Simona Bonafè contro gli ex amici di Italia viva, non è solo per i difficili equilibri sul territorio, che pure contano. Il problema è che da Siena, e dall’intesa intorno alle suppletive nel collegio cittadino, passano anche i destini dei due leader e l’esito delle loro sfide future. Ed è soprattutto pensando a quelle, infatti, che Matteo Renzi ha deciso di rinunciare al grande smacco nei confronti di Letta. Anzi, chi lo conosce bene giura che fin dall’inizio quelle chiacchiere che l’ex premier di Rignano si lasciava sfuggire coi senatori del Pd (“Guardate che noi Enrico non potremo sostenerlo a Siena, visto come ci tratta”), servivano più che altro ad alimentare quel clima di alta tensione che è da sempre l’atmosfera che il fu rottamatore predilige quando deve arrivare a un accordo.