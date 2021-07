Il Palio di Letta a Siena. "Un cavallo bizzarro", dice il vignettista Giannelli

Siena, croce e delizia. Ora ci prova il segretario pd Enrico Letta, a candidarsi alle suppletive nella città del Palio, al grido di “voglio vivere questa esperienza con un’attenzione profonda”. Già è successo all’ex premier Giuseppe Conte, all’inizio di febbraio, di inciampare in Siena, come mera ipotesi, oltretutto: quando si è provato a dire “candidiamolo”, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha esclamato: “Vedevo meglio la sua candidatura a Roma”. E l’allora segretario pd Nicola Zingaretti si è mostrato evasivo: “Rispetteremo l’autonomia dei territori”. Per non dire della capogruppo alla Camera di Italia Viva Maria Elena Boschi, per la quale era “prematuro parlarne”, dell’idea (anche lei alludeva all’urgenza di consultare i rappresentanti locali). E ora Letta, al primo passo in zona, si è trovato davanti la reazione per così dire assertiva del plenipotenziario renziano in città Stefano Scaramelli (che, dopo aver ricevuto la chiamata del segretario pd, ha detto al Corriere: “Non si costruisce un’alleanza con una telefonata”. E ieri Scaramelli rincarava: “Poi Letta non si è fatto più vivo”).

