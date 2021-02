Dal Pd di Siena e toscano no alla candidatura del "paracadutato Conte"

“Va bene che c’è la Folgore ma tutti questi paracadutati alla fine stufano”, dice Paolo Mazzini, ex assessore del Pd al Comune di Siena. La notizia dello sbarco di Giuseppe Conte come possibile candidato di coalizione Pd-M5s-Leu alle suppletive di Siena non è stata presa bene nella città del Palio, che già ha parecchi problemi (citofonare Mps). “L’autonomia di una comunità politica deve esistere sempre, tenendo conto peraltro di come si è generata questa vacatio”, ci dice ancora Mazzini, che fa parte dell’assemblea cittadina del Pd, organismo che si riunirà lunedì prossimo per parlare anche dell’affare Conte. “Noi abbiamo bisogno di una mano per la faccenda Mps, che rischia di diventare un bagno di sangue definitivo. E credo che Conte non farebbe – o potrebbe fare – alcunché”.

