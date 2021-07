Sì, del Parlamento trasformista ci si può fidare. Lezioni utili

Ci pensi quando ragioni sul futuro del Pnrr. Ci pensi quando ragioni sul futuro del Quirinale. Ci pensi anche quando ragioni sul futuro del ddl Zan. Può sembrare un’affermazione spericolata, ma forse è il caso di dirlo: di questo Parlamento ci si può fidare. La diciottesima legislatura verrà ricordata per molte ragioni non tutte necessariamente nobili (resta pur sempre la legislatura delle scie chimiche, dei no vax, dei no euro, della lotta contro la prescrizione, delle leggi contro l’immigrazione, degli allunaggi messi in discussione). Ma alla fine dei conti si può dire che al momento del dunque il Parlamento italiano non ha mai tradito e ha sempre inventato un modo per trasformare la democrazia rappresentativa in un formidabile argine contro gli estremismi di ogni genere.

