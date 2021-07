Conte rinuncia allo scontro con Draghi. "Sulla giustizia contributo attento ma costruttivo"

A giudicare dalle dichiarazioni pubbliche, viene da dire che lo scontro non c'è stato. "Sulla riforma della giustizia al premier Mario Draghi ho assicurato un contributo attento e costruttivo da parte del M5s". Quando Giuseppe Conte pronuncia queste parole, davanti ai cronisti che lo attendono assiepati all'uscita di Palazzo Chigi, mancano pochi minuti alle tredici. L'incontro con Mario Draghi è iniziato quasi due ore prima, ed è stata una prima volta. La prima volta, cioè, che il fu Avvocato del popolo rimetteva piede nel palazzo del governo che aveva lasciato il 13 febbraio scorso, quando aveva passato la campanella nelle mani dell'ex presidente della Bce. "Vedrete che finirà con un bel pareggio: un due a due di quelli frizzanti", vaticinavano all'alba i ministri grillini più vicini al quasi-leader del M5s, evidentemente diffidando delle ricostruzioni che volevano una zuffa tra Conte e il suo successore. E in effetti, a giudicare dalle prime reazioni, la tanto annunciata minaccia letale del capo grillino all'indirizzo del presidente del Consiglio non c'è stata.

