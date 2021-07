Così il Pd prova a convincere Conte a non fare drammi sulla riforma della giustizia

I conciliaboli in Transatlantico tra i dem e Bonafede. I dispacci di Orlando all'ex premier. Così dal Nazareno propongono al M5s modifiche sartoriali al disegno Cartabia. I dettagli sulla trattativa. Intanto l'avvocato di Volturara punta alla dilazione dei tempi, ma Draghi non ci sta. Entro la prima settimana di agosto il testo va approvato alla Camera. Lo spettro del semestre bianco

Più che una moral suasion è un tentativo di indurre nell’alleato riottoso un ravvedimento operoso, sempre nel perimetro del governo che fu e della coalizione che sarà. “Perché una deflagrazione del M5s sulla giustizia non è auspicabile per nessuno”, ripete da giorni Andrea Orlando, che di questa trattativa sotterranea è un po’ il regista. E allora eccoli, appartati in un angolo di Montecitorio di mercoledì pomeriggio, i grillini Alfonso Bonafede e Angela Salafia insieme ai dem Andrea Giorgis e Alfredo Bazoli. Ecco i dispacci riservati che il ministro del Lavoro invia a Giuseppe Conte. L’asse rossogiallo che prova a trovare una nuova comunità di destino, mentre incombe l’archiviazione della “Spazzacorrotti”. Tutto ruota intorno a un avvertimento, un timore che i dirigenti del Pd condividono coi ministri grillini D’Incà e Patuanelli, ma che le truppe parlamentari, perennemente in preda alle convulsioni, faticano a mettere a fuoco. “Se noi riapriamo la discussione sul disegno di riforma ideato dalla Cartabia, rischiamo di legittimare le posizioni oltranziste di Azione e Iv”, dicono i dem ai colleghi del M5s. E lo scenario di un’imboscata parlamentare si delinea subito nel sorriso sornione del calendiano Enrico Costa, che conferma la tesi: “Se sono proprio i grillini a contestare questo impianto, che è una soluzione di compromesso raggiunta appunto per non scontentare il M5s, allora tanto vale che si faccia una riforma più incisiva che rottami del tutto la Bonafede”.