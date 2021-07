L'asse tra Draghi e Di Maio per evitare il collasso grillino sulla prescrizione

Il premier asseconda il travaglio del M5s, e medita il rinvio del vertice sulla riforma del processo penale. Bonafede in ombra, D'Incà il mediatore. La Cartabia prepara il compromesso: tempi certi per appello e cassazione, poi la prescrizione torna a scorrere

Forse alla fine la soluzione che sembrava più facile è apparsa, a Mario Draghi, anche la meno opportuna. Perché approfittare dello stato confusionale del M5s come di un analgesico per indurlo ad accettare la più dolorosa delle riforme dev’essere sembrata un’astuzia innecessaria. E così, il previsto vertice di governo sul processo penale, previsto per oggi, potrebbe perfino slittare alla prossima settimana. Usando il tempo che resta per rafforzare l’asse del dialogo tra il premier e Luigi Di Maio.