Conte blinda Bonafede e la prescrizione. E la riforma del processo penale rischia di slittare

Il testo dovrebbe andare in Aula, alla Camera, entro giugno. Ma gli emendamenti di Via Arenula ancora non ci sono. La trama della Cartabia per superare le resistenze grilline, che però vengono rafforzate dall'ex premier. "Giuseppe non può rimangiarsi la nostra riforma", dicono i 5s

La versione ufficiale parla di minuzie da correggere, di piccole incognite residuali da definire nel dettaglio. Roba da funzionari, insomma. Solo che in Transtalantico le rassicurazioni di Via Arenula rimbalzano con un tonfo meno rassicurante: anche perché i giorni scorrono, sul calendario, e gli emendamenti del ministero della Giustizia al disegno di legge sulla riforma del processo penale non arrivano. “Segnale che l’intesa politica ancora non è stata trovata”, spiega ai suoi colleghi di partito il leghista Igor Iezzi, salviniano di rango, col tono di chi addita le prevedibili complicazioni a dimostrazione dell’opportunità dell’iniziativa referendaria promossa dal Carroccio. Gli emendamenti in questione, quelli con cui Marta Cartabia indirizzerà i lavori della commissione Giustizia di Montecitorio, dovevano in effetti arrivare a fine maggio; poi s’era spostato il termine alla settimana scorsa, quindi a quella che va declinando ora. E siccome, secondo la tabella di marcia concordata dai capigruppo di maggioranza col ministro Federico D’Incà, entro giugno il disegno di legge dovrebbe essere portato in Aula, il trascorrere dei giorni preoccupa un po’ tutti.