Il punto è sempre quello: il complotto. Il problema è sempre lo stesso: l’imbroglio. Il fine è sempre uguale: l’estremismo. I protagonisti del nostro pezzo di oggi si chiamano Matteo Salvini e Giorgia Meloni e a loro ci piacerebbe di cuore consegnare un riconoscimento speciale che potremmo intitolare così: impostori del giorno nella categoria dei difensori della libertà. Che si parli di vaccini, che si parli di Green pass, che si parli di diritti, che si parli d’Europa, lo spartito non cambia e Meloni e Salvini si sono ormai specializzati nel praticare una disciplina in cui cui non hanno rivali. Lo sport funziona così: si disegnano nell’aria alcuni nemici invisibili, i nemici invisibili vengono poi descritti con molti dettagli, i dettagli aiutano a trasformare i nemici invisibili in temibili mostri da combattere, i temibili mostri da combattere vengono descritti come dei nemici della libertà, i nemici della libertà vengono infine magicamente accostati ai propri avversari politici e i creatori di mostri si presentano infine di fronte ai propri elettori come gli unici in grado di difendere il mondo dai nemici invisibili che che hanno creato. I nemici invisibili possono di volta in volta variare, una volta possono essere i comunisti che mangiano i bambini, una volta possono essere gli europeisti che vogliono rubarci soldi, una volta possono essere i globalizzatori che vogliono distruggere la nostra economia, una volta possono essere gli euronomani che vogliono distruggere la nostra patria, una volta possono essere i progressisti che vogliono infilare gli aghi dei vaccini nelle braccia dei nostri bambini indifesi, una volta possono essere gli omosessuali che con le loro lobby vogliono conquistare il mondo. Ma alla fine dei conti il risultato non cambia: gli impostori della libertà, per autoaccreditarsi come veri difensori della libertà, hanno bisogno di creare finti nemici della libertà.

