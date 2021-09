Il sogno di passare con Draghi dalla Seconda alla Quinta Repubblica

Sette anni di Draghi al Quirinale, più sei anni di riforme strutturali, più sei anni di finanziamenti mostruosi. Non mancheranno gli ostacoli, ma c’è ancora da discutere su cosa potrebbe voler dire tutto questo per il paese?

In politica può capitare di fare dei sogni e quando si sogna non si bada più di tanto ai numeri in Parlamento, agli equilibri tra le coalizioni, alle dinamiche delle correnti, ai calcoli dei leader, ai giochi dei semi leader, alle ambizioni dei partiti. In politica può capitare di fare dei sogni e quando si sogna può capitare di mescolare con la realtà i propri desideri, e chi lo sa se il sogno che vi stiamo per raccontare appartiene più alla sfera delle cose possibili, la realtà, o alla sfera delle cose quasi impossibili, i desideri.