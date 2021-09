Calenda non ha trippa per il gattaccio elettore

La scommessa di fare sul serio nella Capitale è ardua per definizione. Ma vedendo gli altri candidati e i sondaggi non è detto che ci si debba rifugiare per forza nel voto utile. Forza Calenda!

Ho quasi deciso per Calenda sindaco, sono quasi incinto con largo anticipo rispetto ai miei dubbi e paradossi, per due motivi. Primo, è simpatico, accipicchia se lo è, ha capito dopo un iniziale smarrimento che il pupetto instagrammatico capitato nelle liste sue con tutto il corredino griffato (e guardatele quelle foto, libbbberali dei miei stivali!) è impalatabile per i romani, di cui Carlo è figlio legittimo; andrebbe bene per la redazione dell’Inkiesta e per i calzini arcobaleno dell’ottimo Sala, ma qui abbiamo altre gatte da pelare che il suo “orrendo pataccone” da piguettone (così cantò Carletto). La voce dal sen fuggita del candidato di “Roma sul serio” è melodramma al più alto livello e a me piace l’opera e tutto ciò che è operatic.