Raggi e Calenda, due cuori e un Campidoglio

S’intendono perché sono gli sfavoriti, che però chissà a sorpresa potrebbero anche farcela, e dunque si capiscono e civettano l’uno con l’altra perché sono anche quelli più presenti e battaglieri, forse persino i due più abili nella campagna elettorale che il 4 ottobre si concluderà dando un sindaco alla povera e disastrata capitale d’Italia. E c’è infatti un universo di senso e di sottintesi in questa fotografia che ritrae Carlo Calenda, rodomontesco e contundente con chiunque altro (“il Pd di Gualtieri è il peggiore d’Italia”, “Michetti è la commedia di Alberto Sordi”), mentre viene colto dalla macchina fotografica nell’atto di un elegante riverenza offerta in omaggio a Virginia Raggi, la sindaca che invece conduce con sorprendente efficacia la sua campagna elettorale quasi fosse stata per cinque anni all’opposizione di se stessa: “I cinghiali che grufolano nella monnezza? Denuncio Zingaretti in procura”. Tutto si scopre in una fotografia, basta scrutarla. A riprova che non è vero quell’adagio secondo il quale la macchina fotografica è stata inventata per sabotare l’impressionismo. E’ l’esatto contrario. Ecco infatti la scena: lui le prende la mano al termine di un incontro pubblico, occhi negli occhi, ed esplode un sincero sorriso di simpatia che ben s’indovina da sotto la mascherina chirurgica anti Covid.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE