A Roma i candidati sindaco sfuggono al confronto

Certo l’ultima volta non era finita benissimo. “Basta alla rissa non ci sto”, aveva sbuffato Enrico Michetti, allargando le braccia in un gesto eloquente, prima di prendere la via dell’uscita. E così da finire luglio alla Casa dell’Architettura, quando si è svolto il primo e unico confronto tra i principali candidati sindaco, Virginia Raggi, Carlo Calenda, Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti non si sono più ritrovati l’uno davanti all’altro. Eppure le occasioni non mancherebbero. Nelle ultime settimane in tanti hanno provato a riunirli per contrapporsi sui principali problemi della Capitale. Uno sforzo nobile, ma, almeno fino ad oggi, inutile. Pochi giorni fa alla festa del Fatto quotidiano un confronto c’è stato, ma a due. Presenti Raggi e Gualtieri, ma al posto di Michetti e Calenda sulle sedie c’erano due cartonati con i loro volti. Entrambi avevano declinato l’invito. “Perché dovremmo partecipare a un confronto organizzato da un giornale che chiama Carlo Bombolo, cesso, water? Come pensano di essere un luogo neutrale?”, spiegano dallo staff del leader di Azione.

