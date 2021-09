Liste elettorali quasi pronte, mancano i nani ma ci sono le ballerine

Da “Donne per Raggi” a “Sport per Raggi”, e poi ancora l’ex miss Italia, l’ex calciatore e i grillini spretati. Un bestiario

I nani non ci sono, ma di certo non mancano le ballerine. E con loro ex calciatori, miss, comici, cabarettisti, registi, ma anche avvocati, medici, imprenditori e attivisti. E’ un universo ampio e variopinto quello delle (lunghe) liste elettorali di candidati consiglieri comunali che supportano Virginia Raggi, Carlo Calenda, Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti per la corsa al Campidoglio. In generale è una gara a coprire l’arco più vasto di diversità non solo politica, ma anche umana. Una corsa al centro che funziona più per addizione che per sottrazione. Il colpo grosso alcuni giorni fa l’ha fatto Enrico Michetti. Nella sua civica sarà candidato Pippo Franco, cabarettista del Bagaglino, ma anche, dicono i ben informati, notevole golfista all’Olgiata. Non solo. Con Michetti ci sarà anche la figlia del reuccio della canzone romana Claudio Villa, Manuela. E anche due ex calciatori, uno per tifoseria. Dal lato giallorosso ecco l’ex centrocampista Antonio Di Carlo. Per i biancocelesti ci sarà invece Angelo Gregucci.

Nelle liste politiche che lo sostengono invece è ancora bufera sui capolista. Per la Lega sarà sicuramente la candidata “prosindaca” Simonetta Matone, mentre in Fratelli d’Italia bisognerà scegliere tra l’attuale capogruppo Andrea De Priamo o andare senza capolista pubblicando in ordine alfabetico i nomi dei candidati. In Forza Italia invece va avanti lo scontro su Marcello De Vito. Il coordinatore romano di FI Maurizio Gasparri lo vorrebbe in cima alla lista, ma nel partito non tutti vedono di buon occhio l’ex grillino presidente dell’Assemblea capitolina.



A sostenere l’attuale inquilina invece ci saranno sei liste. Oltre a quella del M5s, capeggiata dall’attuale capogruppo Giuliano Pacetti e la civica (con le candidature della dirigente dell’Urbanistica omonima della sindaca Gabriella Raggi, e del delegato alle ville storiche più volte minacciato Marco Doria), ci sono 4 movimenti tematici nati per l’occasione: “Con le donne per Virginia Raggi”, “Sport con Virginia Raggi”, la lista “Roma ecologista” e “Roma decide”, un elenco di avvocati e liberi professionisti.



E se tra gli sportivi alla fine la sindaca non è riuscita a portare con sé er Viperetta Massimo Ferrero (il volto più noto è l’allenatore della nazionale di nuoto sordi Ivan Sacchi), nella lista delle donne la sindaca ha imbarcato addirittura un ex miss Italia, Nadia Bengala, reginetta nel 1988. Per Roma ecologista, lista ideata da Alfonso Pecoraro Scanio che, tra giubilo dei presenti al banchetto, ha ottenunto la firma di Alessandro Di Battista, ci saranno l’ex ministro del governo Prodi Alessandro Bianchi, lo stesso Pecoraro Scanio e il direttore di TeleAmbiente Stefano Zago.



Un calciatore l’ha trovato invece Roberto Gualtieri: l’ex centrocampista della Roma Ubaldo Righetti. La capolista della civica sarà Monica Lucarelli, ex presidente dei giovani imprenditori. Sempre nella lista coordinata dall’ex marchinano Alessandro Onorato ci sarà anche un ex grillino. Non il più noto Enrico Stefàno, né l’ex vicesindaco Luca Bergamo, ma l’ex consigliere municipale Davide Federici. Tutte politiche le altre liste a supporto della candidatura dell’ex ministro dell’Economia. Bobo Craxi sarà in testa alla lista del Psi. Per i Verdi un’altra ex grillina, la consigliera uscente grillina Simona Ficcardi. Capolista di Roma Futura sarà invece l’ex assessore all’Urbanistica e avversario di Gualtieri alle primarie Giovanni Caudo, mentre la sinistra civica ecologista (che unisce articolo 1 con Stefano Fassina e Liberare Roma di Amedeo Ciaccheri e Massimiliano Smeriglio) ha scelto come capolista l’ex parlamentare Roberta Agostini. Paolo Ciani, infine, guiderà Demos, la lista vicina a Sant’Egidio.

Carlo Calenda, invece è l’unico con una sola lista. Il colpaccio di qualche tempo fa fu la giornalista di Radio Radio (la testata che ospita quasi quotidianamente Enrico Michetti) Luigia Luciani. In testa però ci sarà la presidente della Gay street Annalisa Scarnera. Presente anche Angelo Mantini, negoziante di piazza della Repubblica e promotore del comitato per la riapertura della stazione della metro.

Intanto ieri si è anche chiuso il tavolo del centrodestra per la spartizione della candidature nei municipi. Alla Lega andranno 5 territori, 7 a Fratelli d’Italia e 3 a Forza Italia.