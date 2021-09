Raggi e Conte sorridono insieme davanti ai fotografi, divisi però dal caso Primavalle

Un seggio lasciato vacante da una ministra ex Cinque Stelle (Emanuela Del Re), e le elezioni suppletive alle porte. Solo che i Cinque Stelle – che quel seggio in passato hanno vinto – si trovano senza candidato a Cinque Stelle. Per colpa di chi? Questo è il problema. Del sindaco Virginia Raggi, che nel collegio risiede? O di Giuseppe Conte che, questa l’accusa che corre tra i Cinque Stelle romani, vedono nella non presentazione di un candidato m5s una sorta di avviamento preventivo di un dialogo (o informale desistenza?) con il Pd per l’eventuale ballottaggio alle parallele elezioni amministrative? E insomma, Raggi e Conte fanno buon viso, e si sono fatti vedere insieme alla manifestazione di solidarietà per i giornalisti aggrediti dai No Vax, sorridenti, ma il sorriso nasconde altro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE