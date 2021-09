Quando i tifosi della Raggi urlavano: “Ammazzate i giornalisti”

“Sciacalli”, “Iene” “Vergognatevi”, “Buffoni”. La sindaca fa finta di nulla e continua a parlare. Poi qualcuno esagera. Quasi tre anni dopo Virginia partecipa insieme a Conte alla manifestazione in solidarietà al cronista Giovannetti, aggredito in una manifestazione no green pass

Roma. Piazza del Campidoglio, 17 novembre 2018. Circondata dalle telecamere, smartphone e supporter la sindaca Virginia Raggi è scesa in piazza. I manifestanti l’hanno accolta intonando i cori “Onestà, onestà” e “Virginia, Virginia, Virginia”. I fan della prima cittadina non hanno preso bene l’abbondante presenza di televisione e stampa, colpevoli di presunti e ingiusti attacchi alla sindaca. E così mentre lei parla, molti cominciano a gridare “Sciacalli”, “Iene” “Vergognatevi”, “Buffoni”. La sindaca fa finta di nulla e continua a parlare. Poi qualcuno esagera: “Ammazzate i giornalisti”. E ancora: “Quando vi toglieremo il finanziamento ai giornali andrete a chiedere il reddito di cittadinanza”. “Cretini”. “Diversamente fascisti”. Vola anche qualche spintone. Per fortuna nessuno si fa male. La sindaca non dice nulla.