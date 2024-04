Anche Roma ha il suo Vintage Market (come Londra e Berlino) 

Finalmente sembra aver trovato casa il Vintage Market Roma. Questo mercato è la cosa che in città più si avvicina ai mercatini vintage più famosi delle capitali europee. E infatti prende spunto proprio da quello londinese di Brick Lane. “Io e la mia socia abbiamo passato qualche mese nella capitale inglese e ci siamo innamorate di Brick Lane. A Roma non c’era niente di simile e ci siamo dette: perché no?”. A parlare è Angela Sessa, ideatrice, insieme a Martina Fiori, del Roma Vintage Market che, nato nel 2008, da qualche anno è un brand itinerante nella capitale. Un mercato di abbigliamento vintage ma non solo: c’è artigianato, arte, modernariato, libri, illustrazioni, oggettistica particolare, cosmesi bio, piante, e altro ancora. Da un paio di mesi la nuova location è un ex deposito Atac dietro la basilica di San Paolo fuori le mura. Domenica scorsa è andato in scena il secondo appuntamento. “Ne facciamo solo uno al mese perché la manifestazione dev’essere percepita come un evento, se fosse tutte le settimane non sarebbe la stessa cosa…”, spiega Angela.



