Come nasce un no vax

“Non ci fidiamo più dei giornalisti”, dice sua figlia mentre lo tira via, lui, t-shirt bianca e bermuda, e anche il cane, un bastardino di mezza taglia che scodinzola ignaro del fatto che il suo padrone lunedì mattina, a una manifestazione di protesta contro il green pass, proprio sotto il ministero dell’Istruzione, tirava pugni in faccia a Francesco Giovannetti, videogiornalista di Repubblica. “Non ci fidiamo più dei giornalisti”. Incredibile. Figurarsi quanto si fida il giornalista che li avvicina adesso. Poi rientrano a casa. Al primo piano d’una palazzina di cemento e mattoni, quattrocento appartamenti, un alveare di edilizia anni Settanta ad Acilia, periferia sud, sbarre alle finestre, banalissimo degrado romano, qui dove la via del Mare diventa una grigia stradona che s’irradia in un alveare di altre stradine, più strette, e spesso non meno trafficate. Sta qui l’invasato e violento, Gianluca La Face. Cinquantasette anni, lavori saltuari, disoccupato, un posto (molto basso) in graduatoria per fare il bidello, tre carabine, un fucile e una pistola in casa. Le gare di tiro a segno, e i gruppi no vax su Facebook.

