Chat piene, stazioni vuote: flop dei no vax. Ma sul green pass lite Salvini-Letta

Scusi, lei è un attivista no green pass? “No, sono della Digos di Roma”. E poi capiterà il contrario, certo: “Perché sta fotografando? E’ un manifestante?”, ci chiede un agente in tenuta antisommossa. E succederà anche di meglio: sei qui per protestare? “A dire il vero sono della tv svizzera, sei un collega?”, è la risposta che finisce nel taccuino insieme a una risata. Alle 14.30 il sole rimbalza sul piazzale interno della stazione Tiburtina. Per Roma l’appuntamento – secondo la chat Telegram “Basta dittatura” – è qui. Davanti al supermercato Pam con vista sui tabelloni degli arrivi e delle partenze. L’assalto ai treni Intercity e dell’Alta velocità dovrebbe scattare da questa vetrina. Dove però c’è solo Teresa, 64 anni: è toscana, ma vive ai Castelli. Ha votato Salvini, ma non lo rifarà. Non indossa la mascherina. Non si fida dei vaccini perché “sperimentali”. Non si capacita: “Perché non c’è nessuno?”. Sarà intervistata da quattro agenzie di stampa, sei siti, tre telegiornali. Chat piene, stazioni vuote. Ma blindate. E’ andata così in tutti e 54 gli scali ferroviari “attenzionati”. A Tiburtina sembra di stare al congresso dell’Ordine regionale dei giornalisti.

