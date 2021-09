Elezioni a Roma: Gualtieri, Calenda e perfino Raggi sperano nel voto di Draghi

E’ il grande elettore che (quasi) tutti vorrebbero, ma nessuno ha il coraggio di chiedergli il voto. Dunque cosa farà Mario Draghi, romano e romanista, il 3 e 4 ottobre? Su chi scommetterà il premier per la grande gara del Campidoglio? Luciano Nobili, deputato renziano al fianco di Calenda: “Voterà Carlo! Per chi altrimenti? Per Gualtieri che non confermò all’Economia e a cui ha riscritto il Pnrr?”. Dalle parti del Pd raccontano altro. E perfino Virginia Raggi vanta un quarto di nobiltà draghiana.

