"Per Roma l'unico voto utile è quello a Calenda al primo turno", ci dice Bonino

"Michetti chi? Gualtieri? Brava persona, ma ha dietro il solito apparato del Pd. I 5s? Spariti". Parla la senatrice di +Europa, che sostiene il leader di Azione per il Campidoglio

A piazza della Rotonda il caldo è tornato a farsi sentire. Emma Bonino è seduta sotto il gazebo alla sinistra del Pantheon. Accanto a lei ci sono il deputato di +Europa Riccardo Magi, il segretario Benedetto Della Vedova e, ovviamente, Carlo Calenda. La senatrice di +Europa è qui per presentare le due candidature del piccolo partito europeista a sostegno del candidato sindaco e leader di Azione, quelle di Andrea Massaroni e Rita Di Sano. Eppure anche nell’area politica più vicina a Emma Bonino, i radicali, non mancano le solite divisioni e spaccature. La senatrice, insieme a Della Vedova e Magi, sostiene la candidatura di Calenda, Radicali Roma appoggia invece Gualtieri. Nella lista di Giovanni Caudo, ‘Roma Futura’, è candidato Simone Sapienza, ex segretario, oggi nel direttivo di Radicali italiani.