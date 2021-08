"A Roma vinco io. Il Pd peggiore di sempre sta con Gualtieri". Intervista a Calenda, il petardo

"Non faccio e non farò accordi con nessuno. Dopo Draghi non possiamo tornare a Conte e Salvini". Parla il candidato sindaco della Capitale

Roberto Gualtieri? “ Il consociativismo romano alla Bettini”. Enrico Michetti? “La commedia di Alberto Sordi”. E Virginia Raggi? “Il nulla no-vax”. Seduto nel suo ufficio su corso Vittorio Emanuele, quasi di fronte a Piazza del Gesù, antica memoria democristiana, Carlo Calenda fuma una sigaretta dietro l’altra ed è esattamente come uno se lo immagina: tuona e scalcia, sfida i suoi avversari in queste elezioni a sindaco di Roma, ma ce l’ha anche con gli intellettuali alla Tomaso Montanari (“curatore dei miei stivali”) e ovviamente con i sindacati “che stanno condannando a morte Ama e Atac, le aziende partecipate dei trasporti e della nettezza urbana. Se continua così faranno la fine di Alitalia. Bettini lo ha già detto: il Pd governerà con i sindacati. Auguri”. E ce l’ha con il Pd, Calenda. Forse soprattutto. Scarsa simpatia ricambiata. Goffredo Bettini, detto il Monaco, l’uomo che sussurrava ai sindaci di Roma e che adesso aiuta Gualtieri, ha detto che votare Calenda è come votare Raggi. “Ma se sono loro che ci governano con la Raggi e il M5s!”, ride Calenda mentre batte il palmo della mano sul suo programma (circa duemila pagine: “Nessuno ha messo insieme tante idee pratiche per Roma come ho fatto io”). Il Pd amministra con i Cinque stelle nel Lazio, in regione. E pure al governo nazionale. “E dico di più”, riprende Calenda. “Se Gualtieri diventa sindaco, i Cinque stelle entrano in giunta cinque minuti dopo. I grillini sono già nel le sue liste elettorali”.