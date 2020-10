Goffredo Bettini, in confidenza

Ed era dunque questo il potente ideologo? Era questa l’eminenza grigia del Pd? E dove sono i tesori di Goffredo Bettini? “Ho venduto la casa di famiglia. Ho avuto una casa bellissima. Me l’aveva lasciata mio padre. Non ho mai temuto la povertà. Oggi vivo della mia pensione che è un privilegio del quale ringrazio gli elettori e il mio partito. Vivo in questa casa, che oggi vede. Mi basta”. In una traversa del quartiere Prati, in un condominio dimesso di una casa che sembra una casa popolare, abita il “monaco” della sinistra italiana. Cercavamo l’uomo che ha fatto nascere il secondo governo Conte, inseguivamo la figura più potente di Roma, il pensatore che spiega il mondo a Nicola Zingaretti e invece abbiamo trovato un uomo in poltrona, in una stanza da letto che è la sua stanza pianeta. “E’ tutto qui. Non ho uffici, non ho un autista. Quello è il mio tavolo”.

Pubblicità

Pubblicità