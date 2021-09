A Roma le elezioni sono una commedia: dal timido Gualtieri a sor Carletto

Chi lo avrebbe mai detto che, a un certo punto, persino la citofonata sarebbe diventata una categoria della politica. Qualche campagna elettorale fa, in Emilia-Romagna, la inaugurò Salvini. Dlin dlon. “Scusi ma è lei il pusher?”, intimò a favore di telecamere il leader della Lega a un minorenne che, girava voce, spacciasse. Ieri pomeriggio Carlo Calenda ha cercato di dare un nuovo significato al format. Si cercano elettori, non spacciatori. La partenza è la stessa. Dlin dlon. Cambia il seguito. “Sono il candidato sindaco Carlo Calenda, posso salire per fare quattro chiacchere con lei?”. Campagna porta a porta, all’americana, cominciata a San Giovanni con schiera di supporter con le t-shirt brandizzate “Calenda sindaco” al seguito. Già la modalità dice tanto di come il candidato e leader di Azione si pone con la gente che incontra in campagna elettorale. Totale informalità, empatia quasi esagerata (“Ah, ha la sciatica, nessuno la capisce come me sono stato due mesi al letto, un incubo!”). Calenda non si arrende neanche davanti a chi di votarlo non ha alcuna intenzione. “Mio marito la vota, ma, mi perdoni, a me proprio non convince, mi sembra lontano dalla gente”. “Ma come signora sono diventato padre a 16 anni, lavoro da sempre… dai prenda il cellulare facciamo insieme un video per suo marito… Signore qui sua moglie non si fida, mi aiuti lei, confido nella sua capacità di persuasione”. Quando poi il leader di Azione sente odore di veracità popolare, allora si trasforma nel sor Carletto, tirando fuori un romanesco forzato, convinto, si direbbe, di aumentare le chances di persuadere i suoi interlocutori: “Ahò signora io gliel’ho detto, se vuole risolvè ‘sto problema della monnezza un’idea ce l’ho però votà sta a voi”.



Solo Virginia Raggi è ancora più brava di lui nell’incassare rimproveri e nel replicare senza paura (o con faccia tosta, dipende dai punti di vista). La sindaca è scafata sul punto. Sa aggiustare toni e linguaggio del corpo, si atteggia a Mamma Roma. Pronta ad ascoltare, rassicurare, promettere. E così al pensionato che si lamenta di non arrivare a fine mese, accarezza la spalla, ricorda che i municipi sono sempre presenti, che i servizi sociali funzionano (bah). È materna anche con coloro che potrebbero essere i suoi nonni. Le vecchine le prende sotto braccio – “Facciamoci un giretto insieme –, ci posa per una fotografia: “Ecco qui, ha visto che bella?”. Ma il massimo sono i bambini. Quando in giro c’è una famiglia, Raggi sa come agire. “Ciao bello, come ti chiami? Che classe fai? Ma lo sai che anche io ho un figlio che è un po’ più grandicello di te, ma anche lui fa il tifo per la Lazio”. Dietro di lei c’è sempre la fida segretaria personale Francesca e quando le lamentele – marciapiedi rotti, strade dissestate, rifiuti che non vengono raccolti in questa o in quella via – diventano davvero troppe, c’è sempre quel rifugio. “Aspetti, aspetti dica tutto a Francesca che così poi quando noi torniamo in ufficio controlliamo e cerchiamo di risolvere”.



