Con Draghi la politica non è più una scienza esatta

La politica è una scienza esatta ma ogni tanto non ci si capisce nulla, o quasi, e in alcune occasioni, occasioni come queste, l’esattezza della scienza lascia il posto a una serie di variabili impazzite, ad alcune dinamiche spassose che rendono la politica più misteriosa e più stravagante del solito. E se si ha la pazienza, e anche l’ironia, di osservare per un istante e con un po’ di distacco le pazze traiettorie della nostra politica, quella politica immersa con entusiastico affanno nell’èra draghiana, si avrà la netta impressione di ritrovarsi di fronte a qualcosa che ogni tanto proprio non torna. Ma come, ci si chiede, Draghi è il leader più popolare che c’è, il governo è il migliore che si potrebbe avere, i populisti hanno alzato bandiera bianca, l’Europa finalmente funziona, Trump si è finalmente tolto dalle scatole, il lepenismo non sembra avere futuro, Bannon ha smesso di frequentare i nostri conventi, l’anti europeismo è stato schiacciato sotto i colpi delle fucilate di euro distribuite dall’Europa attraverso il Recovery eppure, nonostante tutto questo, nonostante il formidabile ritorno della competenza, nonostante il magnifico crollo delle istanze anti sistema, a poco meno di un anno e mezzo dalle prossime elezioni, in Italia la situazione è quella che sappiamo ed è una situazione più simile a uno stato di semi panico che a uno stato di eccitazione permanente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE