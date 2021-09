Letta e il congresso Pd: "Ora non spariamoci sui piedi". Spunta anche De Micheli

“Non spariamoci sui piedi”. A chi gli parla del congresso del Pd, Enrico Letta in questi giorni risponde così. Una metafora da Sciences Po. Senza essere triviale, ricorrere al tafazzismo che alberga nel palazzone del Nazareno e nemmeno nella morettiana formula del “continuiamo così, facciamoci del male”. Il messaggio comunque è chiaro.

E però è un fatto politico che un pezzo del suo partito (Base riformista) guardi al congresso con una certa insistenza, un’ansia figlia della paura di scomparire dalla liste dalle prossime politiche. Temono la pulizia etnica. Così come non sfugge a Letta il trambusto che proviene dalla sinistra del Pd dove – vedi l’ideologo Goffredo Bettini, ma anche il vicesegretario Peppe Provenzano – non si fa altro che prendere distanze dall’attuale governo Draghi e preconizzare il prima possibile (con l’elezione del capo dello stato) la fine di questa esperienza. E’ la componente “vedovi del contismo”. In questo fondale di cartapesta, poi, si agitano i nomi di chi potrebbe in qualche modo correre per guidare il Pd: gli anti-Letta. Il primo nome, il più robusto, è quello di Stefano Bonaccini, l’eterno quasi candidato. Dieci giorni prima delle dimissioni di Nicola Zingaretti, il governatore dell’Emilia-Romagna subì un pressing molto forte per tentare la scalata al partito e rompere gli indugi. Non ce ne fu bisogno. Una dinamica che si ripete anche in questo periodo. Tuttavia Bonaccini continua a dire a tutti che “non sarò mai l’uomo di una corrente”. E dunque se davvero cederà alle lusinghe, non lo farà solo per conto di Base riformista. Gli ex renziani sono ormai minoranza in direzione nazionale, ma affollano i gruppi parlamentari: un effetto ottico.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE