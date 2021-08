Per un Draghi al Quirinale

Non sarà semplice, non sarà scontato, non sarà automatico e non sarà una corsa priva di ostacoli, ma di fronte a una domanda che nei prossimi mesi riecheggerà spesso nei corridoi della politica occorre fare una scelta precisa e capire perché un’assicurazione sulla vita, per l’Italia, è meglio averla per i prossimi sette anni piuttosto che solo per i prossimi due. La domanda a cui facciamo riferimento è quella che riguarda il futuro di Mario Draghi ed è una domanda di fronte alla quale oggi si trovano grosso modo tre risposte diverse. La prima è quella di chi si augura che l’ex governatore della Bce non vada al Quirinale per lasciarlo a Palazzo Chigi fino al termine della legislatura e poi sbarazzarsene con cura. La seconda risposta è quella di chi si augura che il tandem Mattarella-Draghi possa guidare l’Italia nei prossimi sette anni, con la speranza che l’attuale presidente del Consiglio possa essere il capo del governo anche nella prossima legislatura. La terza risposta è quella di chi si augura che l’Italia faccia tutto il necessario per non perdere per strada Draghi tra due anni, quando finirà questa pazza legislatura, ed è quella di chi si augura, come noi, che i leader politici usino il nome di Draghi non per risolvere i problemi dei partiti ma per provare a risolvere i problemi dell’Italia.

