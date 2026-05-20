Per Krugman l’Europa non perde terreno contro gli Usa. Purtroppo non è così, dicono Draghi e Garicano

Nel post “L’Europa è in declino economico?”, pubblicato su Substack, Krugman contesta la narrativa dominante negli ambienti economici e tecnologici americani , secondo cui l’Europa sia entrata in una fase di irreversibile decadimento mentre gli Stati Uniti hanno conquistato un notevole vantaggio tecnologico in settori alla frontiera dell’innovazione come l’intelligenza artificiale. A ben guardare, dice Krugman, se invece di considerare il pil standard si considera il pil a parità di potere d’acquisto, tutto questo allargamento del divario con gli Stati Uniti sparisce. Il gap è costante da una ventina d’anni e dipende, in buona parte, da differenti scelte di modello sociale e dalla dinamica demografica: gli europei lavorano meno ore, vanno in pensione prima, hanno più ferie, e più welfare. Questo implica un pil pro capite inferiore, ma non necessariamente produttività e benessere inferiori. E poi, dice Krugman, basta un “walking around test”: camminando per le città francesi, spagnole o italiane non si ha l’impressione di trovarsi in un contesto più povero rispetto agli Stati Uniti.

La replica a Krugman è arrivata dall’economista spagnolo Luis Garicano, sempre su Substack in un post dal titolo “La stagnazione europea è vera” insieme al figlio Pieter. La divergenza con gli Stati Uniti, sostengono, non è un’illusione statistica ma il risultato di un crescente gap tecnologico e produttivo. Un punto centrale della critica alla tesi dell’economista americano è che non è vero che il dominio tecnologico americano sia solo un fenomeno che gonfia il pil, di cui gli europei comunque raccolgono i benefici attraverso il commercio internazionale perché – esattamente come gli americani – possono comprare un iPhone, usare Google e ChatGpt. L’innovazione tecnologica produce effetti concreti, in termini di investimenti, maggiori profitti, entrate fiscali e salari più alti non solo per chi lavora direttamente nei settori interessati, ma anche nelle zone geografiche e nei settori economici che ruotano attorno. L’altro punto è che le agglomerazioni più innovative, come la Silicon Valley, offrono il contesto migliore per attirare capitale umano e start up dal resto del mondo. Vuol dire anche che se l’Europa è lontana dall’innovazione attuale rischia di essere tagliata fuori dall’innovazione futura, e quindi di essere dipendente dalla tecnologia sviluppata negli Stati Uniti o in Cina. Non è solo un problema economico, nel senso che l’Europa rischia di non potersi più permettere – anche a causa del peggioramento demografico – un modello di welfare basato sulla ricchezza prodotta in passato. Ma è anche un problema di autonomia politica, una preoccupazione che è al centro della riflessione di Mario Draghi, sia nel suo rapporto sulla competitività europea sia nel più recente discorso ad Aquisgrana. Draghi ha segnalato tre forti dipendenze strategiche dell’Europa: difesa, energia e tecnologia. E tutte, proprio negli ultimi anni, con l’invasione russa dell’Ucraina e le tensioni con gli Stati Uniti, hanno dimostrato quanto queste vulnerabilità mettano in discussione la sostenibilità del modello europeo. La minaccia di Putin, i ricatti di Trump e la penetrazione della Cina non si vedono nelle statistiche del pil pro capite né passeggiando per le città europee. Su questi fronti l’Europa è realmente in declino. Se non riuscirà a recuperare autonomia e a costruire un ecosistema capace di innovare e generare produttività, per l’Europa sarà difficile mantenere quel modello sociale tanto apprezzato anche da chi vive negli Stati Uniti.