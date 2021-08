Rebus Quirinale, i partiti hanno capito: con Draghi al Colle elezioni anticipate

L’ipotesi di Draghi al Colle il prossimo febbraio rischia di far rotolare questa legislatura verso la fine. E quindi dietro alla partita del Quirinale si nascondono i timori, le speranze e le strategie dei partiti. L’altra sera da Cervia, alla vigilia del semestre bianco, Giancarlo Giorgetti ha sparato in aria un bengala: “Se il premier dovesse andare al Colle, non vedo come il governo potrebbe andare avanti”. Le elezioni anticipate fanno paura a quasi tutti. E quindi ciascun partito pensa alla propria convenienza, con una serie di paradossi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE