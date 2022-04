Il Pnrr di Draghi alle prese coi capricci dei partiti

A metà pomeriggio, la riunione prevista per trovare una soluzione viene sospesa, si prende atto che una soluzione non c’è. I capigruppo del Senato, in contatto con la sottosegretaria Deborah Bergamini e col viceministro Gilberto Pichetto, insomma le persone che seguono più da vicino il dossier della discordia, convengono che no, vedersi alle 18 a Palazzo Madama per discutere sugli emendamenti al ddl Concorrenza non ha senso. Perché nel frattempo dalla Camera Lega e Pd mandano a dire che no, loro non accetteranno che un provvedimento così decisivo arrivi blindato. Al che i senatori rilanciano: “Allora noi vogliamo ridiscutere il dl Energia”, che a Montecitorio si sta licenziando in queste ore. “E anche la delega fiscale: non esiste che sia solo un ramo del Parlamento a occuparsene”. Più che bicameralismo paritario, l’asilo Mariuccia. Una rivendicazione di dignità dei rappresentanti del popolo che si risolve in un delirio d’inconcludenza. Mario Draghi vorrebbe fare ordine. Anche perché nel fuoco incrociato che infuria, le scadenze del Pnrr rischiano di essere mancate. Ed è per questo che per tutta la giornata a Palazzo Chigi si lavora coi gabinetti dei vari ministeri per dare consistenza a un decreto che dovrebbe andare oggi in Cdm e che conterrà varie misure necessarie ad agevolare il lavoro di tutti in vista dell’appuntamento di giugno: perché dal raggiungimento dei 45 obiettivi dipende una rata da 24 miliardi. Vietato sbagliare.

