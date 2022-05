Concorrenza spiaggiata sui balneari

La legge è ancora ferma: non si trova l’accordo. C'è spazio solo per le picconate dei giudici che hanno fissato la scadenza massima al 2023

La legge sulla Concorrenza è ostaggio dei balneari. Per quanto possa sembrare incredibile, uno dei pilastri del Piano nazionale di ripresa e resilienza è fermo in commissione Industria al Senato perché la maggioranza non riesce a trovare un accordo sulle gare per le spiagge. Il governo aveva inizialmente evitato di intervenire sul tema, ben sapendo quanto sia politicamente tossico. Ci ha però pensato il Consiglio di stato a obbligare Palazzo Chigi a mettere la questione all’ordine del giorno: con una sentenza storica del novembre 2021, il massimo organo della giustizia amministrativa ha fissato al 2023 la scadenza della maxi proroga concessa dal Conte 1. Il venire meno di un quadro di riferimento sta iniziando a creare forti segni di smottamento: per esempio è di pochi giorni fa la notizia che la Corte di cassazione ha confermato il sequestro di un arenile considerando abusiva l’occupazione da parte del suo titolare.