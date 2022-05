Qual è l'effetto Pnrr sul futuro di Fs

Il piano industriale decennale del gruppo prevede investimenti per 10-15 miliardi di euro ogni anno. In vista anche la riorganizzazione delle controllate statali in quattro poli, tra cui quello delle infrastrutture che riunirà rete ferroviaria, autostrade e Italferr

In vista della presentazione del piano industriale del gruppo Fs previsto per il 16 maggio, vale la pena fare un bilancio del trasporto ferroviario negli ultimi due anni e capire come il Pnrr può contribuire a rilanciare il settore riducendo le diseguaglianze territoriali. I treni non si sono mai fermati durante la pandemia, anzi. Se c’è un’immagine che è rimasta impressa nella memoria collettiva è l’assalto alla stazione di Milano al primo lockdown di marzo 2020. Da quel momento i treni hanno continuato a far viaggiare le persone (di meno) e le merci (di più) secondo una nuova dinamica della domanda che ha risentito dell’impatto del virus sul turismo e sul lavoro (smart working). C’è stato in questo settore un tale cambiamento strutturale da interrompere la crescita che andava avanti da diversi anni.