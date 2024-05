"Firmerò i referendum contro il Jobs act". Schlein sfida i riformisti del Pd

La segretaria ne fa una questione di coerenza, prova ad archiviare la stagione renziana e un pezzo di storia del partito. "Mi hanno votato per questo". Ma la minoranza interna è molto critica, sul merito e sul metodo. Renzi va all'attacco: "Amici riformisti: ma come fate a restare ancora nei dem?

Firmerà i referendum della Cgil contro il Jobs Act, spiega che non poteva essere altrimenti. "Era un punto fondamentale della campagna che abbiamo fatto alle primarie l’anno scorso. C'hanno votato per questo". Elly Schlein esce allo scoperto e conferma quello che era nell'aria, nel tentativo di archiviare definitivamente la stagione renziana. "Non è una sorpresa", sottolinea la segretaria dem. "Ho detto sempre che tanti del Pd avrebbero firmato e naturalmente anche io che già nel 2015 ero in piazza con la Cgil contro l’abolizione dell’articolo 18".