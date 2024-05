Si fa presto a dire “abolire il Jobs act”. Il Pd al bivio: la Cgil o la logica?

Nella storia del sindacato, i referendum raramente coincidono con i punti più alti di elaborazione ideale e rappresentanza sociale. I quattro quesiti proposti dalla Cgil non fanno eccezione. D’altronde, abolire il precariato per referendum suona un po’ come abolire la povertà per decreto.

Su tre quesiti, è presto detto. Quello sulla responsabilità del committente, rispetto alla sicurezza del lavoro negli appalti, è condivisibile. Quello sul rinserimento delle causali nel tempo determinato favorisce il contenzioso più che la stabilità, e non scalfisce il precariato, che si annida in altre forme contrattuali. Quello che punta a uniformare la disciplina sui licenziamenti, tra le imprese sopra e sotto i 15 dipendenti, riecheggia il referendum proposto da Rifondazione Comunista nel 2003, contro il quale si oppose anche Sergio Cofferati. Perdipiù in un contesto del tutto diverso, in cui – rispetto ad allora – il differenziale nei costi di licenziamento tra imprese sopra e sotto la fatidica soglia si è notevolmente ridotto.

