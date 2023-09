Perché la scelta di rottamare il Jobs Act è un suicidio politico ed economico per il Pd

La legge di bilancio del governo si appresta ad essere difficile ma due elementi sono già chiari. Il primo è che Meloni intende mantenere la promessa e rubare la bandiera del centrosinistra sulla decontribuzione dei redditi bassi. Continuerà nelle orme di 4 governi Renzi, Gentiloni e poi Conte-Gualtieri e Draghi che hanno investito gran parte dei denari delle loro leggi bilancio per il taglio del cuneo fiscale e contributivo per le nuove assunzioni o per incrementare il reddito netto dei lavoratori dipendenti. Una bandiera del centrosinistra viene acquisita dal centrodestra che pure non ne aveva mai parlato né in campagna elettorale né in nessun documento politico precedente preferendo altre promesse (flat tax, pensioni etc.). Il secondo elemento è la cancellazione del reddito di cittadinanza, questo sì in continuità rispetto a quanto promesso in campagna elettorale, ma con una certa sorpresa, visto che comunque Fratelli d’Italia ha sempre preso molti voti al sud Italia, e quindi l’unica vera ragione per abolire il reddito era contendere i voti della Lega al nord. Con la cancellazione del reddito di cittadinanza, Meloni lascia un segno distintivo per cui il suo governo sarà ricordato nel futuro per la riduzione dello stato sociale, come altri governi di destra a partire da Reagan e Thatcher ma anche lo spagnolo Aznar e molti altri. Non credo che la legge di bilancio ci riservi molto altro se non dei dettagli su pensioni e natalità e -da tenere d’occhio- la riforma fiscale non per le aliquote, che spostano solo le briciole, ma per l’atteggiamento del governo verso l’evasione fiscale che è molto più importante quantitativamente. Come verrà usato il concordato preventivo biennale per le piccolissime attività: per permetter loro di continuare a evadere o per portarle “con le buone” verso dichiarazioni più veritiere?

