Bene la decontribuzione, ma il governo corregga l'effetto boomerang

Abbassare le tasse pagate di chi lavora, sempre nei limiti dei vincoli di bilancio pubblico, è non solo un’esigenza prioritaria che il sindacato pone per alzare i salari netti e riequilibrare le ingiustizie fiscali tipiche del nostro paese, ma costituisce una delle principali questioni per ogni governo, soprattutto in questa era di alta inflazione e di erosione del potere di acquisto dei salari.

