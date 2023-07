La Bce alza ancora i tassi d'interesse. Tajani: "È un errore, si danneggiano cittadini e imprese"

Il board di Francoforte decide per un rialzo di 25 punti base, il nono consecutivo. Critiche dal governo italiano. Ma Lagarde apre alla possibilità di una pausa: "Decideremo a settembre in base ai dati"

Contro l'inflazione non ancora sufficientemente domata, la Bce ha deciso di alzare di altri 25 punti base i tassi di interesse. È il nono rialzo consecutivo nell'arco di un anno. Secondo la presidente Christine Lagarde nella lotta all'inflazione "stiamo facendo progressi" perché "l'inflazione sta scendendo" ma "non ancora abbastanza". L'obiettivo è sempre quello di tornare intorno alla soglia del 2 per cento: "Non dichiariamo vittoria - ha detto in conferenza stampa Lagarde - vogliamo arrivare fino alla fine".

La reazione dei mercati è stata positiva, con le borse europee in netto rialzo. A rassicurare è l'apertura di Lagarde a una possibile pausa da decidere durante il prossimo vertice di settembre. "In base ai dati decideremo se alzeremo ancora i tassi o faremo una pausa. Quello che posso assicurarvi è che non taglieremo, questo sicuramente no", ha detto parlando con i giornalisti. Se sarà una pausa, ha poi aggiunto, "non sarà necessariamente per un lungo periodo di tempo, perché le decisioni saranno prese di vertice in vertice in base ai dati".

Dal governo italiano sono arrivate critiche. "È un errore continuare ad alzare i tassi di interesse", ha commentato il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con Affaritaliani.it. "Si danneggiano imprese e famiglie e si rischia la recessione. Non solo, si fanno anche alzare i mutui".