Lo spettacolo dei populismi italiani travolti dai numeri e dalla realtà (lo dice anche Macron)

La realtà va da una parte, il populismo dall’altra. Ci sono cinque notizie piccole e sfiziose comparse negli ultimi giorni sulla nostra timeline che meritano di essere messe insieme per ragionare attorno a un tema che si trova distante anni luce dall’agenda Vannacci & Associati: le favolose conseguenze dell’anti populismo. La prima notizia, che porta buon umore, è quella che ci ha consegnato ieri l’Istat. A marzo, su base mensile, il tasso di occupazione in Italia è salito del 62,1 per cento, toccando un nuovo record assoluto, registrando un numero di occupati superiore di 425 mila unità rispetto a un anno fa e facendo segnare anche un aumento dei dipendenti a tempo indeterminato (559 mila). I sindacati dicono, da anni, che un mercato flessibile è pericoloso per il lavoro; i numeri dicono, da anni, che dare più flessibilità agli imprenditori significa aiutare le imprese ad assumere di più. Sono le conseguenze dell’anti populismo, bellezza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE