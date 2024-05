L'impresa e il profitto motori dell'innovazione: dall'antica Roma a Meta

Come il perseguimento del profitto nelle grandi aziende influenza e determina la crescita di una società? Tema ampio e complesso che William Magnuson sviluppa e articola in un libro dal carattere divulgativo, ma estremamente colto come Profitto (Il Saggiatore, 400 pp., 35 euro) per la traduzione di Fabio Galimberti. La domanda che si pone Magnuson, docente di Diritto d’impresa alla Texas A&M School of Law contiene già una risposta per certi versi autoevidente: le grandi imprese rappresentano infatti forse l’istituzione più avanzata che le società umane siano mai state in grado di concepire per sviluppare attraverso un lavoro collettivo visioni e prodotti innovativi.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE