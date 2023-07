Una modesta proposta per scardinare la difesa politica dei taxi

Modificare l’insensato regime attuale degli autoservizi pubblici non di linea si è rivelata da decenni in Italia una causa persa. Voler toccare i taxi ha bruciato le dita del governo Monti, di quello Renzi e di quello Draghi. I 40 mila tassisti italiani hanno opposto una resistenza sempre più combattiva arrivando a bloccare le città, la destra ha finito per sposare sempre più la difesa dello status quo, in alcune città il Pd ha provato a lanciare soluzioni d’emergenza come recentemente a Milano, tranne scoprire subito che la regione Lombardia è sulla linea opposta, opponendo la necessità di una ricognizione della situazione da fare naturalmente in tempi lunghi e con i rappresentati dei tassisti. Esattamente come avvenuto coi balneari.

