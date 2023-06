L'urgenza di aumentare le licenze sui taxi e di tornare all'agenda Draghi su riforme e liberalizzazioni

Il settore della mobilità non di linea, ovvero taxi e noleggio con conducente (Ncc), potrebbe andare incontro a cambiamenti importanti nel prossimo futuro. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, circa le limitazioni imposte al numero delle licenze a Barcellona degli Ncc, apre la porta a possibili modifiche al settore anche in Italia. La decisione della Corte esprime infatti una posizione molto chiara, che è quella che le limitazioni al numero delle licenze non sono possibili se la giustificazione è il mantenimento del valore della licenza stessa. Il settore in Italia ha gravi carenze, come dimostrano soprattutto in questo periodo le difficoltà in molte città nel riuscire a trovare una disponibilità adeguata di taxi. La mobilità non di linea è cambiata in quasi tutto il mondo con l’arrivo delle piattaforme che con l’ausilio della tecnologia e di offerta aggiuntiva che hanno permesso un grande salto nella qualità della mobilità urbana. Questo succede non solo negli Stati Uniti, ma anche in India, nel Sudest asiatico e in Africa, ma non in Italia dove invece le licenze sono molto carenti e dove servizi alternativi sono fortemente limitati. Al di fuori di quanto affermato dalla Corte di Giustizia, i decisori politici dovrebbero rivoluzionare il servizio al fine di dare maggiori possibilità di scelta di mobilità ai cittadini.

