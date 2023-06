Dalla Corte di giustizia europea un freno alle leggi pro taxi

Proteggere il reddito dei tassisti sul mercato non è una buona ragione per restringere l’accesso di potenziali concorrenti. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea rispondendo al quesito di un giudice spagnolo, relativo a uno dei tanti casi pendenti sulla regolamentazione del trasporto pubblico non di linea. Tutto nasce da una causa avviata da Prestige & Limousine, una società di noleggio con conducente, contro le norme in vigore nella città metropolitana di Barcellona. Oltre alla licenza nazionale – senza la quale è impossibile l’esercizio della professione in tutto il paese – nella capitale della Catalogna possono lavorare soltanto i possessori di una seconda licenza locale, il cui numero complessivo è pari a un trentesimo delle licenze taxi nel medesimo territorio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE