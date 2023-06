Si scrive taxi, si legge Italia. Il dramma di una politica che odia la concorrenza

La fortuna di Elon Musk è quella di essere arrivato a Palazzo Chigi con una Tesla, con un’auto della casa, perché se Musk avesse avuto la cattiva idea di sbarcare a Roma in un altro modo per arrivare a piazza Colonna avrebbe avuto meno difficoltà a trovare uno Space Shuttle piuttosto che un taxi. Ci avrete fatto caso anche voi, sia passeggiando per le grandi città italiane, Roma e Milano in particolare, sia provando a muovervi in queste città rinunciando a utilizzare gli unici mezzi di locomozione possibili divenuti competitivi per evitare di essere stritolati nelle metropolitane magnificamente assediate di turisti. Il punto è semplice: i taxi non si trovano più. E la ragione per cui non si trovano più deriva insieme da un’ottima notizia e da una pessima notizia. La buona notizia è presto detta. In Italia, il turismo sta aumentando a livelli record. E’ aumentato in modo esponenziale già nei primi mesi dell’anno (tra gennaio e febbraio, secondo l’Istat, le presenze complessive rispetto allo stesso bimestre del 2022 sono aumentate del 45 per cento, con una crescita rilevante sia delle presenze straniere, più 70 per cento, sia di quelle domestiche, più 28,8 per cento).

