Il turismo tira ma la manifattura frena. I problemi del ddl Made in Italy

Ci troviamo davanti a una staffetta per il pil? Il rapporto di Ref Ricerche si può riassumere così: si è fermato il commercio internazionale. Calo per l'industria e ripresa per il settore turistico

Il turismo tira, la manifattura frena: siamo dunque davanti a una staffetta per il pil? La domanda è più che legittima e ha cominciato a circolare con insistenza dopo gli ultimi dati della produzione industriale. E il recentissimo rapporto congiunturale di Ref Ricerche ha sintetizzato il tema con queste parole: “Si è fermato il commercio internazionale. Per l’Italia il contesto esterno è quindi meno positivo: lo scenario è peggiorato per i settori dell’industria più dipendenti dalla domanda internazionale e la ripresa resta affidata al traino del turismo e delle costruzioni”. Ad aprile la produzione industriale infatti è calata dell’1,9 per cento mese/mese e addirittura del 7,2 per cento anno/anno.