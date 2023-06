Il polo del lusso deve essere autocratico? Idea superata. E poi in Italia non funziona

“L’industrializzazione della creatività” era un concetto strategico che nel lusso mancava, sicuramente se espresso in questi termini diretti e non nella consueta selezione di luoghi comuni che includono la “valorizzazione del brand” e “la salvaguardia del valore di filiera” e che poi esattamente questo sono, l’industrializzazione della creatività, cioè rendere riproducibile un’idea di alto valore culturale, artistico o, nel caso che stiamo per raccontare, gestionale. Renzo Rosso e Aldo Melpignano hanno da poco stretto un accordo che potrebbe rappresentare un’interessante applicazione di questo concetto, che peraltro è proprio il patron della holding Otb a formularmi, in una delle piovosissime mattine di maggio che hanno reso questo periodo di presentazioni e sfilate cruise un momento molto sfidante per gli uffici comunicazione e marketing dei grandi gruppi. Siamo al telefono e parliamo dell’accordo che il suo veicolo di investimenti nell’hotellerie, nel vino e “nelle cose che ti fanno stare bene” ha stretto da poco con la Egnazia Ospitalità Italiana di Melpignano per la gestione e la valorizzazione dei suoi due hotel, il Pelican di Miami e lo storico, celeberrimo Ancora di Cortina, in via di ristrutturazione. Avrei voluto che questa conversazione a tre si svolgesse in contemporanea ma, dati gli impegni dei due partner avremmo fissato, forse, il prossimo settembre, mentre la questione della nuova geopolitica della moda e delle partnership intergenerazionali era stato scelto come il tema di questo numero, per cui abbiamo risolto con l’intervista a puntate.

